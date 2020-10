Aantal nieuwe besmettingen opnieuw boven de 10.000

Tussen woensdagochtend en donderdagochtend zijn 10.280 positieve coronatests geregistreerd. Op woensdag had het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) 8118 nieuwe besmettingen gemeld. Dit cijfer was echter lager door een technische storing, waardoor de gegevens niet compleet waren. In de drie voorgaande dagen meldde het gezondheidsinstituut iets meer dan 10.000 besmettingen.

Het aantal sterfgevallen kwam afgelopen etmaal uit op 62. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden. Zulke informatie wordt soms met wat vertraging doorgegeven. Tussen dinsdagochtend en woensdagochtend waren 54 sterfgevallen gemeld.

Meer dan 330.000

In de afgelopen zeven dagen zijn in Nederland in totaal bijna 68.000 positieve tests geregistreerd. Over de week ervoor meldde het RIVM ruim 58.000 nieuwe gevallen. Dat betekent dat er sinds het begin van de uitbraak meer dan 330.000 mensen in Nederland positief zijn getest.

De veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond registreerde 1159 positieve tests. Utrecht noteerde 1079 gevallen, gevolgd door Midden- en West-Brabant (827). Regio Haaglanden telde 805 nieuwe besmettingen en Brabant-Zuidoost 752.

