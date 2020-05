Nieuw drama in kindertoeslagenaffaire; gedupeerde ouders kunnen opnieuw fluiten naar hun geld

Een nieuwe klap in het gezicht voor de gedupeerden van de kindertoeslagenaffaire. Momenteel belt de Belastingdienst diverse ouders die zitten te wachten op compensatie, op om hen ijskoud mee te delen dat er een brief aan komt waarin zal staan dat zij naar dit geld kunnen fluiten. En dat zij dus niet in aanmerking komen voor een (gedeeltelijke) teruggave.

Het is het zoveelste dieptepunt in deze alsmaar voortslepende affaire rond de kindertoeslagen.

Ambtenaren gaan vrijuit

Tot overmaat van ramp is nu ook bekend geworden dat de top van de Belastingdienst de drie verantwoordelijke hoofdrolspelers in deze hele affaire heeft beloofd dat zij vrijuit zullen gaan, in ruil voor hun verhaal. De ambtenaren stelden dat nota bene als voorwaarde voor hun medewerking. De top van de Belastingdienst ging hier mee akkoord.

Woensdag debatteerde de Kamer over de toeslagenaffaire, maar daar blijken vooralsnog geen spijkers met koppen te worden geslagen. En daarmee ontvouwt de hele affaire zich als een langslepende nachtmerrie voor de vele getroffen ouders die vaak ‘s nachts geen oog dicht doen vanwege alle zorgen die zij hebben.



Nieuw dieptepunt voor gedupeerden

De Rotterdamse Dulce Gonsalves vertelt aan Hart van Nederland: “Dit is een nieuw dieptepunt. Ik, en velen met mij, krijgen telefoontjes van de Belastingdienst waarin wij vast worden voorbereid op het het slechte nieuws. Er is me verteld dat die brief donderdag op de mat valt en dat we daarna wéér een telefoontje van de Belastingdienst krijgen waarin ze alles in de brief duidelijk zullen uitleggen en toelichten. In mijn geval gaat het om een totaalbedrag van 125.000 euro”, weet Dulce te vertellen.

”En dat nieuws, dat de betrokken ambtenaren uit de wind worden gehouden. het is onbegrijpelijk, maar ik blijf moed houden. De waarheid zal boven tafel komen, wanneer dan ook. Het is één grote puinhoop bij die Belastingdienst.”

Ook gedupeerde Joe ten Cate kreeg een dergelijk telefoontje en is laaiend op de Belastingdienst. “Vooral dat wij als de boosdoeners en als de criminelen worden weggezet, terwijl toch overduidelijk is gebleken dat de fouten bij de Belastingdienst zijn gemaakt, niet bij ons”, vertelt Joe. Ook is hij niet te spreken over de toon waarop zij worden toegesproken door de de Belastingdienst. ”In elke brief wordt weer dat toontje aangeslagen, alsof het allemaal onze schuld is.”

Dinsdag heeft Ten Cate melding gedaan van, zoals hij het noemt, ‘moderne schuldenslavernij’, bij het Hoog Commissariaat voor de Mensenrechten. “Uit woede. Omdat ik wil dat bij iedereen duidelijk wordt dat dit werkelijk onmenselijk is. Help ons!”