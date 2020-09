Stel: je kind gamet de halve dag. Vooral in coronatijd, door gebrek aan ander vertier. Is dat erg? Op die vraag en nog vele andere rondom gamen geeft een nieuw boek voor ouders nu antwoord.

“Het boek is gemaakt om ouders te helpen om de relatie met je kind te behouden en versterken”, vertelt Koen Schobbers aan Hart van Nederland. Hij is een van de schrijvers van Mijn gamende kind. Samen met psycholoog Deirdre Enthoven, tevens moeder van gamende pubers, werkte hij aan het boek.

‘Verdiep je en praat’

Het gaat over de positieve, maar ook over de negatieve kanten van gamen, legt Schobbers uit. En dat is nodig, stelt hij, want er is volgens hem veel onbegrip tussen ouders en kinderen als het om gamen gaat. De schrijver is ervaringsdeskundige: als puber was hij zelf ook een fanatieke gamer en maakte daar later furore mee als e-sporter.

Lees ook: Gehandicapte Juda kan eindelijk weer FIFA spelen dankzij speciale controller

“De reden van dit boek is de problematiek die ik ervaren heb met mijn moeder”, zegt hij. “Toen ik vijftien was groeiden mijn moeder en ik uit elkaar, zij had weinig interesse en ik had geen zin om het uit te leggen.” Zijn advies aan ouders is dan ook: google eens de favoriete influencer van je kind en praat daar met elkaar over.

Bezorgde telefoontjes

Tijdens de lockdown kreeg het Trimbos-instituut meerdere bezorgde telefoontjes van ouders over hun gamende kinderen. Jongeren gingen niet naar school, ouders werkten thuis, en daarmee werd het gamegedrag zichtbaarder.

Lees ook: Schermtijd van jonge kinderen flink toegenomen door corona

Of kinderen door de coronacrisis ook echt veel meer zijn gaan gamen, is volgens Leonie Kamps van het Trimbos nog niet duidelijk. “Er is nog geen onderzoek naar gedaan, maar er zijn wel signalen”, zegt ze. Zo is er bij gamebedrijven veel meer geld uitgegeven. Ook de tijdstippen veranderden. “Er werd meer overdag gegamed.”

‘Schijf van vijf’

Het nieuwe boek van Schobbers en Enthoven moet ouders daarom handvatten geven. Maar een heel klein deel van de gamers wordt verslaafd, voor het grootste deel van de gamers is het gewoon een leuke hobby, benadrukt de schrijver.

Lees ook: Kans op gameverslaving neemt toe tijdens coronacrisis: ‘Games zijn leuk, maar zeker niet onschuldig’

Hij heeft een model ontworpen om te kunnen nagaan of een jongere de verkeerde kant op gaat. “Het is een schijf van vijf: scherm, sport, slaap, school en sociaal.” Zodra het ‘scherm’ een negatieve impact gaat hebben op bijvoorbeeld school of een kind slaapt slecht, dan is er volgens Schrobbers een probleem. “De vijf S-en moeten in balans zijn.”