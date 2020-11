Het dood gevonden meisje van Teteringen is dertig jaar later nog altijd anoniem

Nederland kent tussen de 200 tot 300 anonieme doden. Dat zijn overledenen van wie familie of bekenden zich nooit hebben gemeld. Niemand weet dus wie zij waren. Een van hen is het meisje van Teteringen.

Het meisje werd op eerste kerstdag in 1990 dood gevonden in een stuk bos in het Brabantse dorp Teteringen. Bewoner Theo Jongedijk grijpt nu dit trieste ‘jubileumjaar’ van haar dood aan om opnieuw aandacht te vragen voor deze zaak. De oud-journalist heeft daarom een boek geschreven.

Gruwelijk mishandeld

“Ik wil niet dat ze vergeten wordt. Daarom kwam ik op het idee om alles wat we weten nog eens te bundelen in een boek”, legt hij uit aan Hart van Nederland. “Je weet nooit welke aanknopingspunten het oplevert.”

Lees ook: Meer dan honderd tips binnen over vermoorde Manon (8) uit Helmond

Volgens Jongedijk was het omgebrachte meisje tussen de vijftien en zeventien jaar oud. Hij zegt dat er gruwelijke dingen met haar zijn gebeurd. “Ze moet ernstig mishandeld zijn, heeft waarschijnlijk lang op een stoel vastgebonden gezeten. Ze was enorm vermagerd en had over uitgedrukte peuken op haar lichaam.”

Geen lopend onderzoek

De politie heeft in 2006 het lichaam van het meisje van Teteringen opgegraven en DNA afgenomen. Er werd gehoopt op een match, maar die was er niet. “Nu zijn we niet meer actief met deze zaak bezig”, zegt een politiewoordvoerder. “Het is een van de negentig cold cases die we hier in de regio hebben, dus helaas is er geen lopend onderzoek op dit moment.”

Lees ook: Burgers denken mee in onderzoek dood gevonden Marja Nijholt (48) in Oss

Voormalig journalist Jongedijk hoopt dat er reacties op zijn boek binnenkomen zodat ooit duidelijk wordt wat er met het altijd anoniem gebleven meisje is gebeurd. “Wat zou het goed zijn als de waarheid ooit wordt achterhaald.”