Het Centraal Planbureau (CPB) en het Planbureau voor Leefomgeving willen voor kinderen tot 12 jaar en voor alle berijders van een elektrische fiets een helmplicht invoeren. Het plan wordt vandaag ingediend in de Tweede Kamer.

Volgens het CPB scheelt het dragen van een helm jaarlijks 45 doden en 1400 zwaargewonden, omdat de fiets vaker wordt gebruikt en er steeds sneller wordt gereden. Gebruikers van speed pedelecs moeten al een helm dragen. Dit zijn elektrische fietsen die tot wel 45 kilometer per uur kunnen rijden.

Zelf bepalen of je een helm draagt

Veilig Verkeer Nederland (VVN) is het niet eens met het plan van de CPB. “Fietshelmen zijn prima voor sportfietsen en tourbikes voor toeristen. Maar in het gewone verkeer doet bijna niemand dat. Er zijn verschillende onderzoeken over geweest, daaruit bleek dat maatregelen die indruk maken als controversieel worden ervaren”, aldus VVN-woordvoerder Rob Stomphorst.

Volgens Stomphorst moeten mensen zelf kunnen bepalen of ze een helm willen dragen of niet. “In Nederland fietsen we vaak relatief korte stukjes, je moet niet alles bij wet willen regelen. Dat moet je weer handhaven en controleren, dat is ook niet handig. Mensen hebben eigen verantwoordelijkheid.”

Haren gaan in de war

Fietsenmaker Olaf Klappe uit Raalte vindt het plan van het CPB niet per se slecht klinken. “Het is een lastige vraag vanwege de gewenning. Wij Nederlanders zijn niet gewend met een helm te fietsen, maar bij gebruik van sportfietsen wel. Een verplichting is ook weer een ommekeer.”

Voor Klappe zijn elektrische fietsenwinkel zou een helmplicht niet aantrekkelijk zijn. Hij vermoedt dat minder mensen geïnteresseerd zullen raken in elektrische fietsen. “Ik heb zelf een zoon, dan denk ik: een helm is goed voor kinderen. Maar aantrekkelijk is het niet voor de consument. Mensen hebben geen zin om een helm te dragen, ze willen bijvoorbeeld dat hun haar goed blijft zitten.”

Helm bij kinderen

Rob Stomphorst geeft aan dat een helm bij kinderen op de fiets geen gek idee is, maar niet als een opgelegde verplichting. Die verantwoordelijkheid wil VVN bij de ouders neerleggen. Stomphorst hoopt dat mensen daarom zelf een goede afweging maken, of dat nu voor hun kind is of voor henzelf. “Wij zijn als VVN voor een vrijwillige vorm van het gebruik van een fietshelm. Uit onderzoek blijkt ook dat de veiligheid van alle fietsers toeneemt als er meer mensen gaan fietsen. Dat is dus geen belemmering.”