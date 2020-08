Netflix test shuffle-knop voor besluiteloze seriekijker

Het is altijd hetzelfde liedje. Je wil iets kijken op Netflix, maar weet nog niet precies wat. Drie uur later ben je nog steeds aan het scrollen door het enorme aanbod. Voor deze besluiteloze bingewatcher test de streamingdienst nu iets nieuws: de shuffle-knop.

Netflix bevestigt aan Techcrunch de optie te testen. De knop, die te zien is onder de namen op je beginscherm, zet iets aan waarvan de dienst denkt dat je het leuk vindt. Dat kan een nieuwe film of serie zijn, maar ook een die je eerder hebt opgeslagen of waar je ooit aan bent begonnen.

Gestoord

Netflix zegt dat het idee van de knop is om mensen sneller en makkelijker iets leuks te laten kijken. Gebruikers bij wie de optie al voorbijkwam, denken er wisselend over. Sommigen vinden het een geniale uitvinding, anderen vinden het ‘gestoord’.

Interesting new feature @netflix … but what kind of insane person just says, “yolo, let’s spin the Netflix wheel of fortune” pic.twitter.com/6WDJrmd7pG — Turner Levison (@TurnerLevison) August 18, 2020

Whoa whoa what is this cool “shuffle play” feature on Netflix?!? It’s amazing and helpful for my indecisive self — Melissa Nathan (@mnathannn) August 18, 2020

My TV has a Netflix shuffle play option. The definition of chaotic evil. — KD (@kgdobs) August 11, 2020

Omg hello 2020 just realised there’s a shuffle option on Netflix so it picks something random to play w t f — Ellie Greenman (@elliegreenman) August 18, 2020

netflix now have a shuffle button or as they call it "play something" i dont know if this is a good or bad thing — genma 🍒 is bri isa (@marvelshollands) August 18, 2020

Foto: freestocks/Unsplash