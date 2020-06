Morgen besluit minister Schouten of er nertsenfokkerijen ontruimd worden. Op zes bedrijven in Brabant is bij nertsen corona vastgesteld. Fokkers houden hun hart vast, want ze voelen zich al jaren door de overheid in de steek gelaten.

Nertsenhouders leven een onzeker bestaan. Niet alleen moeten de bedrijfstak stoppen in 2024, maar daarnaast dreigt ook dat een aantal van hen geruimd moet worden omdat het coronavirus actief is binnen een aantal nertsenhouderijen.

De nertsenhouderij van Lyon Hutten is voorlopig leeg. “Mijn bedrijf heb ik tijdelijk stilgelegd omdat ik zo bang was voor alle gevolgen. Dat was voor het coronavirus al, in januari.”

Financiële compensatie

Hutten vertegenwoordigt namens het Landbouw Collectief de belangen van de nertsenhouders in Nederland. Als minister Carola Schouten besluit om een aantal houderijen te sluiten snapt Hutten dat. “Maar dan moet er wel financiële compensatie komen. We hebben nu al flinke schulden doordat we moeten stoppen over vier jaar. Personeel wil bijvoorbeeld bij ons niet komen werken omdat ze geen toekomst hier hebben.”

Veel nertsenhouders hebben volgens Hutten een lening nodig om hun bedrijf om te bouwen tot wat anders. “Maar de bank geeft je nu geen lening, zeker niet als je al schulden hebt staan.” Omdat Hutten nu geen nertsenhouderij beheert is hij nu druk bezig met het opzetten van horecahandel. Hij hoopt daarmee door te kunnen voor na 2024.