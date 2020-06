De nepverpleger die een aantal weken in het Jeroen Bosch Ziekenhuis werkte, is de 24-jarige Leroy S. Dat bevestigen bronnen aan Hart van Nederland. En het was niet de eerste keer dat de man zonder papieren toesloeg.

Leroy S. blijkt al jaren een voorliefde te hebben voor alles wat met hulpverlening te maken heeft, vertellen mensen uit zijn directe omgeving. Maar aan het werk gaan als échte politieman of ambulancebroeder lukte hem maar niet. Het ontbrak hem aan de juiste diploma’s.

Lees ook: Nepverpleger hielp patiënten tijdens coronapiek in Jeroen Bosch Ziekenhuis

Toch weerhield hem dat niet om meerdere keren zorg te verlenen aan mensen, terwijl hij daar helemaal niet de papieren voor heeft. Zo kon hij dus bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis aan de slag als verpleegkundige. Door de hectiek van de coronacrisis glipte hij blijkbaar door de versnelde selectie.

Liegen over diploma’s

De nepverpleger loog over zijn zorgdiploma’s. Die zouden volgens hem later wel komen, zegt een woordvoerder van het ziekenhuis. “Zijn diploma’s zouden bij een ziek familielid liggen, dus kon hij die niet laten zien.”

Toen Leroy S. na drie weken nog steeds over de brug was gekomen met de diploma’s heeft het ziekenhuis hem “direct” ontslagen. “Hoewel hij bij de selectietest een aardige indruk maakte, bleek hij op de werkvloer niet te voldoen”, aldus de woordvoerder.

Dit gebeurde allemaal in maart. Begin mei startte justitie een onderzoek naar de nepverpleger na een anonieme tip. Leroy S. werd op 18 mei opgepakt, hij blijkt geen vaste verblijfplaats te hebben. Bij huiszoekingen werden ambulance-uniformen en ander medisch materiaal gevonden.

‘In ambulancekleding’

Toch is het de vraag waarom Leroy S. niet al eerder tegen de lamp is gelopen. De nepverpleger heeft in het verleden namelijk al eens voor levensgevaarlijke situaties gezorgd. Zo kreeg eigenaar Guido van den Acker van Ambulance Event Service twee jaar geleden met hem te maken.

Zijn medewerkers stonden overdag op een festival, vertelt Van den Acker aan Hart van Nederland. “Leroy S. heeft zich daar toen ‘s nachts voorgedaan als ambulancemedewerker”, vertelt hij. “Hij had ook ambulancekleding aan.”

‘Bijna iemand om zeep geholpen’

Van den Acker vertelt hoe de nepverpleger bijna iemand om zeep hielp. “Een suikerpatiënt meldde zich, haar apparaat werkte niet. Hij zei toen dat het wel goed zou komen als ze nogmaals insuline zou inspuiten.”

De diabetespatiënt vertrouwde het niet en besloot daarom om het ‘advies’ niet op te volgen. “Maar als het wel was gebeurd, was ze in coma geraakt”, aldus Van den Acker. De klacht kwam bij Ambulance Event Service binnen, omdat ze dachten dat Leroy S. bij hen werkte.

“Je komt dit soort types wel vaker tegen”, waarschuwt de eigenaar van de ambulancedienst. “Daarom moet je altijd goed checken en om papieren vragen.” Hij vindt het dan ook “bizar” dat Leroy S. er bij het Jeroen Bosch Ziekenhuis doorheen is geglipt.

Zuurstofflessen achterhouden

Ook Carla Verhoeven-Galiart kan zich Leroy S. heugen. Ze vertelt aan Hart van Nederland hoe ze hem leerde kennen toen haar broer vorig jaar de laatste fase van zijn leven inging. Toen al bleek dat de nepverpleger een hamsteraar van medische spullen was.

“Leroy zou de zuurstofflessen voor mijn broer regelen”, zegt ze. “Maar hij hield ze achter. De politie moest er aan te pas komen om het op te lossen.” Waarom hij de flessen achterhield, weet Carla niet.

“Toen de politie uiteindelijk zijn huis binnen ging, vonden ze ook al allemaal spullen die normaal in een ambulance thuishoren”, weet ze. “Dus dat ze dit nu ook weer vonden, verbaast me niets.”

Leroy S. moest donderdag voor de rechter in Den Bosch komen, die besloot om zijn voorarrest met dertig dagen te verlengen.

Beeld: Bart Meesters