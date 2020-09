Nepagenten zetten automobilist aan de kant en stelen duizenden euro's

Nepagenten hebben de inzittenden van een auto woensdagochtend in Luttelgeest van een flink geldbedrag beroofd. Het zou volgens de politie gaan om een bedrag van 24.000 euro.

De criminelen deden zich voor als politieagenten en stopten rond 9.30 uur een personenauto aan de Luttelgeesterweg in Luttelgeest. Vervolgens beroofden ze de inzittenden van een groot geldbedrag, schrijft de politie op Facebook.

Eerder stond in het bericht te lezen dat het ging om 24.000 euro. Dit is later aangepast. De politie is op zoek naar mensen die iets hebben gezien en roept getuigen zich te melden.

