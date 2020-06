Nepagent gepakt met wapen en duizenden euro's op zak

De politie heeft zaterdag ruim 6000 euro aan contant geld aangetroffen in de auto van een man die zich uitgaf voor buitenlandse politieagent. De wagen met een buitenlands kenteken waar de man in reed, was elders in het land al door de politie als verdacht gesignaleerd.

Toen agenten de auto uiteindelijk staande hielden, toonde de bestuurder een buitenlandse politie-legitimatie. Specialisten van de marechaussee werden erbij gehaald om het document te bekijken: het bleek vals.

Tijdens het doorzoeken van de wagen ontdekte de politie een wapen en het geld. Daarop hebben ze hun buitenlandse ‘collega’ aangehouden.

