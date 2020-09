Neergestoken jongen (15) in Rijsbergen blijkt besmet met coronavirus

De 15-jarige Belgische jongen die zondagavond zwaargewond raakte bij een steekpartij op een bruiloftsfeest in Rijsbergen, blijkt besmet te zijn met het coronavirus. Dat bevestigt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Midden-West Brabant woensdag aan Omroep Brabant.

Het slachtoffer werd neergestoken tijdens een vechtpartij buiten bij beurs- en conferentiecentrum Sultan Palace in de Brabantse plaats. “Er ontstond ruzie tussen twee groepen en die werd buiten voortgezet. Daar is de jongen meerdere keren gestoken,” zei een politiewoordvoerder. De jongen raakte daarbij ernstig gewond.

‘Belgen zijn gewoon welkom’

De twee daders sloegen na de steekpartij op de vlucht, maar konden op de Meirseweg in het naburige Zundert alsnog in de boeien worden geslagen. Volgens de woordvoerder van de Veiligheidsregio is niet bekend of ook hulpverleners besmet zijn geraakt met het virus. Volgens protocol dragen hulpverleners beschermde kleding bij het afgaan op een melding.

Het is niet bekend of ook andere bruiloftsgasten besmet waren met het virus. De Veiligheidsregio ziet vooralsnog geen reden om drastische maatregelen te nemen. “Belgen zijn gewoon welkom hier, mits ze zich hun eigen verantwoordelijkheid nemen en op anderhalve meter afstand nemen van elkaar,” aldus de woordvoerder tegen de regionale omroep.