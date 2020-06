Nederlandse farmaceut begint al in juli met testen coronavaccin op mensen

Janssen Vaccines in Leiden, onderdeel van het Amerikaanse Johnson & Johnson, één van de grootste bedrijven op het gebied van van gezondheidszorg, gaat in juli al beginnen met het op mensen testen van hun vaccin.

Eerder kondigde de gezondheidszorggigant aan dat daarmee in september gestart zou worden, dat werd vervolgens bijgesteld naar augustus en nu dus naar juli. Paul Stoffels van Johnson & Johnson stelt in een persbericht dat de startdatum is vervroegd omdat er tijdens de ontwikkeling van het vaccin door het Leidse bedrijf zeer positieve resultaten zijn geboekt. “Ons doel is om een vaccin aan de wereld te leveren waarmee iedereen beschermd kan worden tegen deze pandemie”, aldus Stoffels.

Dubbelblind onderzoek

Er wordt overigens niet getest op Nederlanders, maar op 1045 volwassenen tussen de achttien en 55 jaar in België en Amerika. Het gaat om een zogenoemd dubbelblind onderzoek met een placebogroep, wat betekent dat zowel de ‘proefkonijnen’ als de onderzoekers niet weten of er een echt of nepmedicijn wordt toegediend.

Als het vaccin effectief blijkt, zullen er in 2021 meer dan één miljard doseringen wereldwijd worden verspreid.