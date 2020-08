Nederlandse economie vol geraakt door coronacrisis, historische krimp van 8,5 procent

De Nederlandse economie is in het tweede kwartaal hard getroffen door de coronacrisis. Het bruto binnenlands product daalde in die periode van drie maanden met 8,5 procent ten opzichte van een kwartaal eerder, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) op basis van een eerste berekening.

Een dergelijke krimp is volgens het statistiekbureau niet eerder gemeten.

Krimp minder dan gemiddeld in eurozone

De krimp is voor meer dan de helft toe te schrijven aan de sterk gedaalde consumptie door huishoudens. Verder namen ook de investeringen en de invoer en export sterk af. De krimp in Nederland was wel kleiner dan gemiddeld in de eurozone en in de ons omringende landen zoals Duitsland, het Verenigd Koninkrijk en België. “Maar ongekend, of duizend synoniemen voor dat woord”, aldus CBS-econoom Peter Hein van Mulligen.

Van Mulligen constateert wel dat er inmiddels wat kleine lichtpuntjes aan te wijzen zijn. Zo ging het in het loop van het kwartaal sectoren wat beter dan in het begin. “Maar corona is er nog steeds, dus de problemen zijn nog niet voorbij”, zo waarschuwde hij. Hij stipte in een toelichting onder meer de negatieve gevolgen van de coronacrisis op de arbeidsmarkt aan, met de grote banenkrimp en de toename van het aantal werklozen.

Historische krimp

De kwartaalcijfers economische groei zijn vanaf 1987 beschikbaar en de grootste kwartaal-op-kwartaaldaling tot nu was de 3,6 procent in het eerste kwartaal van 2009 ten tijde van de financiële crisis. Volgens de huidige eerste berekening was de economie overigens 9,3 procent kleiner dan in het tweede kwartaal van vorig jaar. De grootste krimp jaar op jaar tot nu toe was de 4,6 procent in het tweede kwartaal van 2009.

De door corona getroffen bedrijfstakken maakten een ongekende krimp door, constateerde het CBS, en dan vooral de handel en de horeca. Maar ook het beeld van de luchtvaart en luchtvaartdiensten was gitzwart, aldus de economen. Verder valt de grote krimp van de zorg op, omdat door de coronacrisis per saldo minder gezondheids- en zorgdiensten werden geleverd omdat veel afspraken werden geannuleerd. In de zakelijke dienstverlening kreeg de uitzend- en reisbranche harde klappen. Verschillende bedrijfstakken, zoals cultuur en recreatie en sport, werden grotendeels stilgezet.

In het eerste kwartaal van het jaar kromp de economie met 1,5 procent ten opzichte van een kwartaal eerder. Die verslagperiode werd slechts gedeeltelijk beïnvloed door de coronacrisis.

ANP