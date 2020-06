De Nederlandse economie krimpt dit jaar met 6 procent door de coronacrisis en de strenge maatregelen die het kabinet daarop heeft ingesteld. Dat voorspelt het Centraal Planbureau (CPB) dinsdag.

Als de economie dit jaar daadwerkelijk zoveel krimpt, zou het de sterkste daling ooit in ons land zijn. Het CPB benadrukt dat het om een basisscenario gaat. Na de grote krimp in 2020, veert de economie volgend jaar volgens het CPB weer een beetje op: voor 2021 wordt namelijk uitgegaan van een economische groei van 3 procent.

De werkloosheid zal in 2020 uitkomen tot 5 procent en verdubbelen tot 7 procent volgend jaar. Mocht er een tweede golf van besmettingen komen die leidt tot nieuwe ingrijpende maatregelen, dan zullen bedrijven volgens het bureau nog harder worden geraakt. In dat scenario zal er ook volgend jaar sprake zijn van krimp, met een werkloosheid die oploopt tot 10 procent.

(Tekst gaat verder onder tweet)

In #basisraming daalt #bbp dit jaar met 6% en neemt volgend jaar met 3% toe; de #werkloosheid loopt op tot 7% en het #overheidstekort stijgt dit jaar fors naar 8%.

Meer weten: https://t.co/2ZLSshgdYd pic.twitter.com/uQ7ckW15wg — Centraal Planbureau (@CPBnl) June 16, 2020

Vlak na het uitbreken van het coronavirus in Nederland maakte het CPB een eerste raming, lees hier terug wat het planbureau eind maart voorspelde over de economie.

Langzaam (of sneller) herstel?

Het planbureau waarschuwt verder dat het herstel kan tegenvallen door grote economische problemen bij handelspartners. Bij zwak internationaal herstel blijft groei in 2021 uit en loopt de werkloosheid op tot boven de 10 procent.

Tegelijkertijd is het volgens het CPB ook denkbaar dat het herstel sneller verloopt, bijvoorbeeld als het opheffen van maatregelen tot optimisme bij consumenten leidt. In dat geval kan de stijging van de werkloosheid beperkt blijven en kan de economie in de loop van 2021 weer boven het niveau van eind 2019 uitkomen, denkt het bureau.

ANP