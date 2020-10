Laila en Nathalie zijn twee van de drie Nederlanders die vastzitten in een coronahotel op Sicilië nadat zij bij aankomst op het eiland positief testten op corona. Toen de vlucht van Corendon donderdag geland was, moest het reisgezelschap plots een sneltest ondergaan. Het drietal had geen klachten, maar werd toch meegenomen voor quarantaine door ‘mannen in witte pakken’.

“Zonder dat we afscheid mochten nemen van onze familie en vrienden zijn we met zijn drieën in een ambulance met gillende sirenes naar een hotel gebracht. Dit is gemarkeerd als ‘infected area’ en hier zijn we aan ons lot overgelaten”, vertelt Nathalie aan Hart van Nederland. Het drietal is naar eigen zeggen ‘s nachts op zoek gegaan naar de hotelkamer die hen was toegewezen. “Het voelt als een gevangenis. Je weet niet wat je te wachten staat en hoe lang je hier moet verblijven. Ik heb die nacht geen oog dicht gedaan.”

Van het dak springen

Dag en nacht wordt het hotel, waar zo’n 140 coronagevallen verblijven, bewaakt door militairen. Volgens het tweetal was iemand zelfs zo radeloos, dat er is geprobeerd van het dak te springen. “Het is heel heftig wat hier gebeurt. Je voelt je net een gevangene”, vertelt Laila. Ook is het hotel alles behalve hygiënisch. “Ik heb zelf mijn nachtkastje schoongemaakt want die zat onder de spetters. Maar we hebben hier geen schoonmaakmiddel, mondkapjes of desinfecteermiddel. We krijgen drie maaltijden op een dag en die zijn koud. Verder moeten we het doen met water en één kopje koffie”, vult Nathalie aan.

Waar de vrouwen het meeste mee zitten is het slechte contact met reisorganisatie Corendon. “We voelen ons aan ons lot overgelaten. De reizigers die in het vliegtuig bij ons in de buurt zaten en inmiddels thuis zijn, hebben allemaal een bloemetje gehad en bericht dat hun reissom wordt vergoed. Wij hebben nog amper iets gehoord en het contact met de reisleiding ter plaatse is slecht.”

Het vooruitzicht is ook niet heel rooskleurig. “Donderdag, vrijdag of zaterdag worden we opnieuw getest. Als deze uitslag negatief is dan moet er na een aantal dagen nog een negatieve uitslag zijn en dan pas mogen we weg. Maar er hebben hier Belgen gezeten die negen positieve tests hebben gehad. We hebben dus geen idee wanneer we naar huis mogen”, vertelt het tweetal.

Italiaanse regels

Corendon laat aan Hart van Nederland weten dat zij als reisorganisatie niets over deze situatie te zeggen hebben. “Hier gelden de regels van de Italiaanse overheid. Ook wij horen via-via wat de procedure is voordat de Nederlanders het hotel mogen verlaten.” Woordvoerder Simone van den Berk verwijst naar de lokale reisleiding die contact houdt met het drietal via mail en telefoon voor als ze iets nodig hebben. “We kunnen helaas niet meer doen en ik snap dat dat niet bevredigend is. We mogen bijvoorbeeld zelf niet het hotel in.”

Op de vraag waarom het hoofdkantoor van Corendon Laila en Nathalie nog niet heeft benaderd, zegt Simone: “We kunnen ons voorstellen dat die behoefte er is, maar ik kan niet veel meer of anders zeggen dan de reisleiding ter plaatse. We zijn wel een brief aan het schrijven, maar voor nu kunnen wij daar niets doen totdat ze tweemaal een negatieve testuitslag hebben.”

Geen klachten, toch positief

Laila en Nathalie zeggen dankbaar te zijn dat ze elkaar hebben voor emotionele steun. “24 uur per dag in je eentje op een hotelkamer is eenzaam. Ik weet niet wat ik had gedaan als ik helemaal alleen zou zijn”, zegt Laila. Het is nu afwachten op de nieuwe coronatest die over een paar dagen wordt afgenomen. Ze willen vooral anderen waarschuwen dat iedereen dit kan overkomen. “Wij hadden geen klachten en zijn toch positief getest. In onze omgeving is verder ook niemand positief getest. In Nederland mag je niet zomaar testen en ook niet zonder klachten, maar je kunt dus gemakkelijk asymptomatisch zijn. Als we dit van te voren wisten, waren we nooit gegaan. Dit wil je echt niet meemaken.”