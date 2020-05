Nederlanders en Belgen mogen weer de grens oversteken, ook om te tanken en te winkelen

Nederlanders en Belgen mogen vanaf zaterdag weer de grens oversteken, ook om te tanken en te winkelen. Dat heeft het Nationaal Crisiscentrum in Brussel vanmiddag laten weten.

Vrijdag werd al bekend dat familiebezoeken over de Nederlandse grens weer zijn toegestaan. De Belgische minister van Binnenlandse Zaken Pieter de Crem liet zaterdagmiddag onverwacht weten dat dit ook geldt voor een bezoekje aan een supermarkt of tankstation. België sloot de landsgrenzen op 20 maart voor alle ‘niet-essentiële verplaatsingen’.

Nederlandse burgemeesters vrezen invasie

Burgemeester Marga Vermue van de gemeente Sluis laat aan de krant PZC weten verrast te zijn door het nieuws. “Er is geen overleg geweest. Terwijl er de laatste maanden juist wel veel overleg is gevoerd, ook via de commissaris van de koning, zodat wij als gemeente tijdig maatregelen konden nemen. We hadden dit natuurlijk liever van tevoren geweten om te kijken of we extra maatregelen moesten nemen of niet. Daar is het nu ontzettend kort dag voor.”

Ook haar collega Jan-Frans Mulder van Hulst is totaal verrast: “Wij waren voorbereid op 8 juni, de datum die lang werd genoemd voor het heropenen van de grenzen. Als het te druk wordt, zullen we toch Belgen gaan terugsturen,” zo laat hij aan PZC weten.