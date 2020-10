Nederlander Wilco Kelderman nieuwe leider in Giro d’Italia

Wilco Kelderman is de nieuwe leider in de Ronde van Italië. De Nederlander van Sunweb bereikte na een loodzware bergrit als vijfde de finish bij het bergmeer Laghi di Cancano. De ritzege was voor zijn Australische ploeggenoot Jai Hindley, die de Brit Tao Geoghegan Hart versloeg in de sprint. Zij naderen Kelderman in het klassement tot op iets meer dan tien tellen.

De Portugees João Almeida, als leider aan de rit begonnen, verloor veel tijd. De jonge renner van Deceuninck – Quick-Step lijkt daarmee zijn kansen op de eindzege te hebben verspeeld.

Laatste etappes

Vrijdag volgt een vlakke rit van Morbegno naar Asti over liefst 258 kilometer. Daarna is er nog een bergrit en een individuele tijdrit over 15 kilometer op de slotdag.

Kelderman (29) kan de tweede Nederlander worden die de Giro wint, na Tom Dumoulin in 2017.

Hart van Nederland sprak eerder deze week met de oud-coach en Martin Kelderman, de broer van de wielrenner. Zij kijken met veel trots naar Wilco. Zij zagen het al gebeuren dat hij uiteindelijk de roze trui zou pakken. De kans dat hij de eindzege gaat halen is, volgens hen, ook groot.

