'Nederland is grootste importeur van fout Argentijns paardenvlees'

Nederland importeert veel ‘fout’ paardenvlees uit Argentinië, waar paarden in slachthuizen onder extreem dieronvriendelijke omstandigheden worden geslacht. Dat meldt Stichting Dier & Recht donderdag na onderzoek.

Volgens de dierenrechtenorganisatie worden er in Argentijnse slachthuizen structureel gestolen, gewonde en verwaarloosde paarden geslacht. “Het gaat om ernstig kreupele, gewonde paarden, hoogdrachtige merries, zieke en uitgemergelde dieren.”

De slacht van de dieren gebeurt onder gruwelijke omstandigheden, weet Dier & Recht. “Paarden die niet zelfstandig kunnen staan, worden in vrachtwagens gesleept en ‘s nachts bij de slachthuizen gedumpt.”

Hoog opgestapelde kadavers

Daar komt nog bij dat veel dieren nog voor de slacht sterven. “Paardenkadavers liggen hoog opgestapeld naast de levende dieren”, blijkt volgens de dierenrechtenorganisatie uit het onderzoek. “De slachthuizen frauderen op grote schaal met de herkomst van dieren.”

Verwerkt in snacks

Het paardenvlees van de Argentijnse slachthuizen wordt volop geïmporteerd door Europese landen. Nederland is volgens Dier & Recht zelfs de grootste importeur. Paardenvlees wordt veel verwerkt in snacks, waarschuwt de organisatie. “Groothandels en producenten van vleessnacks zijn niet transparant over de herkomst van dit paardenvlees, dat veelal van buiten Europa komt.”

Dier & Recht wil daarom dat de import van het ‘foute’ paardenvlees uit het Zuid-Amerikaanse land per direct stopt.

