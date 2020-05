Veel Nederlanders die net over de grens in België wonen, de zogenaamde Nederbelgen, zijn boos dat de grens met Nederland nu al twee maanden potdicht zit. Sinds 18 maart verbiedt België vanwege de coronacrisis niet-essentiële reizen naar het buitenland.

De Belgische autoriteiten controleren zeer actief op naleving ervan. Wie het verbod overtreedt, riskeert een boete van maar liefst vierduizend euro of zelfs een gevangenisstraf van drie maanden. Voor de ruim honderdvijftigduizend Nederbelgen betekent dit dat ze hun familie en vrienden in Nederland niet mogen bezoeken en dat leidt tot veel onbegrip, frustratie en boosheid.

Terwijl de Belgen sinds kort weer het hele land door mogen reizen om familie en vrienden te bezoeken, mogen de Nederbelgen het land niet verlaten. Dat betekent dat ze familie en vrienden, die soms vlak over de grens in Nederland wonen al twee maanden niet hebben kunnen zien.

‘Ik voel me hier heel erg opgesloten’

Een van hen is de 40-jarige Nederlandse Natascha van den Heuvel, die in het Belgische grensdorp Hamont-Achel woont: “Ik voel me hier heel erg opgesloten. Ik word er ook helemaal achterdochtig van. Overal bij de grens staan betonblokken, containers en zandbergen. Het is echt heel erg naar.” Volgens dorpsgenoot Kitty Bax leidt de gesloten grens met Nederland tot trieste verhalen: “Als je de verhalen leest op Facebook is dat zo triest. Over een dochter die haar moeder in Breda die net weduwe is geworden niet kan bezoeken om te mantelzorgen. En grootouders die hun nieuwe kleinkind niet kunnen zien.”

‘Ga terug naar je eigen land’

De gesloten grens leidt ook tot spanningen tussen de Nederbelgen en de ‘echte’ Belgen. Nederbelgen die voor hun werk wel de grens over mogen, worden bij hun terugkeer naar België met veel argwaan bekeken. “De Belgen hier in de grensstreek zijn echt panisch en denken dat wij Hollanders het virus meenemen uit Nederland,” vertelt Natascha.

Lees ook: Belgische burgemeester roept op tot sluiting Brabantse cafés

Tanja Welten aan, die ook in Hamont-Achel woont, vult aan: “Ik werk in de zorg in Nederland, dus heb een zorgpas en mag daarmee dus de grens over. Maar ik voel me bijna een crimineel als ik de grens over ga. De Nederlanders vinden het altijd prima als ik zo langs fiets, maar de Belgen die vertrouwen me niet en vragen dan om mijn pas. Best heftig”, zegt ze. “Ik woon hier al 25 jaar, maar dit heb ik nog nooit meegemaakt. ‘Ga terug naar je eigen land’ roepen ze zelfs op Facebook.”

De Nederbelgen zullen voorlopig nog vol moeten houden, want de grens tussen Nederland en België gaat naar verwachting pas 8 juni weer open.