Leidse Tyrannosaurus Rex rolt als bouwpakket uit de 3D-printer

We kennen allemaal de bouwpakketten van de IKEA, zoals de Billy en de Pax. In Naturalis vonden ze dat er wel een tandje (en een hoop botten) bij kon. Daar hebben ze nu ook een heel mooi bouwpakket van Trix.

Trix gaat op wereldreis zonder ooit Leiden te verlaten. Het wereldberoemde skelet van een Tyrannosaurus rex, die bij Naturalis te zien is, is in zijn geheel gekopieerd. De kopie is bestemd voor een nieuw museum in Nagasaki, de Japanse stad waarmee Leiden een stedenband heeft.

3D-printer

In de hal van Naturalis wordt het hele bouwpakket, onder toeziend oog van bezoekers in elkaar gezet. Projectleider van deze monsterklus is Pasha van Bijlert. Hij is paleonteoloog en -heel handig- 3D-modeleur. In een jaar tijd heeft hij het skelet laten inlezen en via een 3D-printer nagemaakt.