Nathan (41) kreeg een hitteberoerte en is al vier jaar ziek: 'De zon hoeft niet te schijnen, dat is het gevaar'

Nathan de Jong werd in 2016 overvallen door een hitteberoerte tijdens een hardloopwedstrijd van 5 km in zijn woonplaats Holten. Dokters tastten in het duister en vier jaar later voelt Nathan zich nog steeds ziek. Hij doet mee aan een onderzoek van het Radboud UMC naar de oorzaken, gevolgen en de nazorg bij een hitteberoerte.

Zijn hitteberoerte had veel meer invloed op het leven van Nathan dan hij ooit had kunnen denken. Na vier jaar is hij eindelijk in staat om zijn verhaal te doen. Eerder kon Nathan nauwelijks normaal een vraag beantwoorden.

‘Familie herkende ik niet meer’

Goed getraind begint Nathan in 2016 samen met twee collega’s aan de triatlon in Holten. Ze doen allemaal een onderdeel. Nathan moet vijf kilometer hardlopen, normaal gesproken een eitje. Het is een regenachtige dag en een graad of 18.

In eerste instantie gaat het lopen lekker, maar een kilometer voor de finish wordt Nathan opeens heel duizelig en krijgt enorm veel dorst. “Op een gegeven moment wist ik niet meer waar ik aan het lopen was,” vertelt hij aan Hart van Nederland. “Vijfhonderd meter voor de finish woon ik en daar stonden vrienden en familie, maar die herkende ik niet.”

‘Niks wees op hitteberoerte’

Strompelend en zwalkend komt Nathan uiteindelijk over de finish. Een EHBO’er heeft meteen door dat er iets mis is. “Uiteindelijk hebben ze mijn temperatuur gemeten: 41,3 graden,” vertelt Nathan. Direct werd de ambulance gebeld, die pas na een half uur ter plaatse was. “Gelukkig heeft de organisator me ongeveer een uur gekoeld met tuinslangen. Daar ben ik heel blij mee. Mijn lichaam was in shock.” Even denkt Nathan dat zijn laatste uur geslagen heeft, maar na twee uur komt hij langzaam weer bij.

Volgens Nathan wees niks erop dat hij een hitteberoerte heeft gehad, waardoor hij gewoon naar huis werd gestuurd. “De zon hoeft niet te schijnen. Dat is het gevaar.” Hij denkt dat het ontbreken van goede nazorg een cruciale fout is geweest die zijn herstel zwaar heeft belemmerd.

De volgende dag gaat Nathan gewoon naar zijn werk, waar hij al snel last krijgt van hoofdpijn. Hij gaat toch maar naar het ziekenhuis, maar daar worden zijn klachten niet gelinkt aan een hitteberoerte. De man krijgt steeds meer last van vermoeidheid en ook zijn cognitieve vermogen gaat achteruit. Na een aantal maanden kan hij nauwelijks meer een normaal gesprek hebben. Nathan belandt in de ziektewet waar hij nu, vier jaar later, nog steeds in zit.

Nieuw onderzoek

Volgens het Radboud UMC is er nog te weinig onderzoek gedaan naar hitteberoertes. Daarom is de universiteit nu een onderzoek gestart. “Het probleem is dat het fenomeen hitteberoerte een relatief veelvoorkomend iets is tijdens hardloopevenementen, maar atleten zien het niet zelf aankomen. We willen het probleem beter in kaart brengen en kijken naar het herstel en de nazorg,” vertelt onderzoeker Coen Bongers tegen Hart van Nederland. Voor het onderzoek zijn zo veel mogelijk mensen nodig die een hitteberoerte hebben gehad en hun ervaring willen delen.

Volgens de onderzoeker is er nog te veel onduidelijk over het fenomeen hitteberoerte. Er wordt bijvoorbeeld vaak gedacht dat het heel warm moet zijn, maar lichaamstemperatuur is niet alleen afhankelijk van de omgevingstemperatuur. “Een hitteberoerte ontstaat door een hoge lichaamstemperatuur. Als we weten bij welke temperatuur het gevaarlijk wordt, kunnen we beter screenen, maar de een kan prima tegen hoge temperaturen en de ander niet. Omgevingstemperatuur is niet bepalend voor hoogte lichaamstemperatuur. Het heeft meer te maken met de intensiteit waarop je aan het sporten bent.”

Nathan is blij met het onderzoek en stond te springen om mee te doen. Zo’n vijftig mensen hebben de vragenlijsten inmiddels ingevuld, maar hoe meer mensen meedoen, hoe meer informatie de onderzoekers hebben. Meewerken aan het onderzoek? Aanmelden kan via levennaeenhitteberoerte@gmail.com.