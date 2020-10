Nathalie bleek ook donorkind van 'spermadokter' (en heeft nu 78 broers en zussen)

Anderhalf jaar nadat 49 kinderen de bevestiging kregen dat ze heimelijk verwekt zijn door ‘spermadokter’ Jan Karbaat, is er een nieuwe affaire. Gynaecoloog Jan Wildschut van het Isala Ziekenhuis in Zwolle verwekte zeker 17 donorkinderen met zijn eigen sperma. Dat nieuws kwam wel even binnen bij Nathalie de Jong uit Roosendaal. Zij bleek drie jaar geleden een kind van een medewerker van Jan Karbaat.

Het Isala ziekenhuis, erkende kinderen en donorkinderen van Jan Wildschut brengen dinsdagochtend samen een verklaring naar buiten. Wildschut hield zich in de jaren 80 en 90 bezig met kunstmatige inseminatie en heeft, naar nu blijkt, zijn eigen sperma gebruikt zonder dat wensouders dit wisten.

Ernstige ziekte

“Als ik dit nieuws hoor, denk ik gelijk weer aan wat ik heb meegemaakt”, zegt Nathalie. Ze is donorkind en was drie jaar geleden vanwege een ernstige ziekte op zoek naar de medische achtergrond van haar biologische vader. Ze deed navraag bij Karbaat en die geeft tot haar verbazing alles toe, zelfs dat hij zaad door elkaar had gemengd en alle dossiers had vernietigd.

Naast Karbaat, die bekend kwam te staan als ‘spermadokter’, doneerden ook andere medewerkers van de kliniek sperma. Nathalie blijkt uiteindelijk het kind van een van die medewerkers. Ze voerde een jarenlange strijd om inzicht te krijgen in het DNA-profiel van haar donorvader.

78 broers en zussen

Nathalie wilde ook graag weten of ze nog meer broers of zussen had. Ze begon de zoektocht met één zus. Inmiddels heeft Nathalie maar liefst 78 halfbroers en -zussen ontdekt. En het einde is nog niet in zicht, denkt ze. “Er zullen meer broers en zussen bijkomen. Elke keer als er weer een bijkomt, vraag je je toch af: wat gaat er nog volgen? Je wordt weer met de neus op de feiten gedrukt. Ik denk dat er geen einde aan komt.”

Desalniettemin is Nathalie heel blij met al haar nieuwe halfbroers en -zussen. Ze komen regelmatig met zijn allen samen en “dan stroomt je hart over van geluk”, aldus Nathalie.

Nu blijkt dat ook gynaecoloog Jan Wildschut in de jaren 80 en 90 zijn eigen sperma gebruikte voor inseminaties, moet dat in die tijd haast wel vaker gebeurd zijn, denk Nathalie. Voor 2004 waren inseminaties met donorzaad vaak anoniem. Ook adviseerden artsen de ouders vaak om geheim te houden dat hun kinderen zijn verwerkt met behulp van donorzaad.

‘Veel mensen weten niet dat ze donorkind zijn’

Daardoor zijn er waarschijnlijk nog een hoop donorkinderen van Wildschut, Karbaat en medewerkers van Karbaat die niet weten dat ze tientallen broers en zussen hebben. Stichting Donorkind strijdt daarom voor meer openheid in de donorarchieven van voor 2004. “Zodat kinderen ingelicht worden. Het is nu een probleem van de donorkinderen zelf”, aldus Ties van der Meer van Stichting DonorKind. “Zij moeten zelf ontdekken dat ze donorkind zijn en zelf op zoek gaan naar hun biologische vader.”

Dat gebeurt vaak via betaalde, commerciële DNA-databanken waar mensen hun DNA-profiel uploaden om familiebanden te onderzoeken. Daarom pleit Van der Meer ook voor financiële compensatie vanuit kliniek of de overheid.