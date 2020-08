Marokkaans-Nederlandse schrijfster Naima El Bezaz overleden

De Marokkaans-Nederlandse schrijfster Naima El Bezaz, bekend van onder meer de verhalenbundel Vinexvrouwen, is overleden. Ze was 46. Dat melden Het Parool en NOS.

Collega Abdelkader Benali twitterde zaterdag over het heengaan van de schrijfster. Hij schrijft: “Ze maakte meteen indruk op me. Intelligent en gevat. Ze vertelde me wat ik moest doen als schrijver om te slagen.”

Naima El Bezaz

Naima El Bezaz debuteerde in 1995 met de roman De weg naar het noorden, over een Marokkaan die hoopt op een beter leven in Europa. In 2013 verscheen haar laatste boek In dienst van de duivel.

Volgens NOS maakte ze zelf een einde aan haar leven. Ze laat een echtgenoot en twee dochters na.

Praten over zelfmoordgedachten kan anoniem via de chat op www.113.nl of bel 113 (gebruikelijke telefoonkosten) of 0800-0113 (gratis)

