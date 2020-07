Bijna klaar en 'mooier dan het origineel', iconische Nachtwacht nagebootst door amateurschilders

Hij is bijna klaar: de Nachtwacht van Rembrandt van Rijn, geschilderd door vrijwilligers in Emmen. In januari 2019 begon de groep van zo’n zeventig vrijwilligers aan de monsterklus. Over een paar maanden hoopt de groep het immense schilderij, inclusief alle details, helemaal af te hebben.

“Als je op een afstand staat zou je denken dat hij nu klaar is”, vertelt kunstenaar Harrie Visser. “Maar het is nog niet helemaal klaar. We zijn aardig in de richting, maar behoorlijk wat details missen we nog.” Op dit moment zijn 72 amateurschilders af en aan bezig om de puntjes op de i te zetten.

Monsterklus

In januari 2019 begon de groep met het schilderen van het wereldberoemde schilderij. “We schilderen hem zoals hij in de tijd van Rembrandt was”, legt Visser uit. “Zonder dat hij afgesneden is.” Het originele schilderij werd in 1715 afgeknipt om hem passend te maken voor het Paleis op de Dam. “Ik denk dat die van ons ook mooier is dan de originele in Amsterdam”, lacht Visser. “De kleur is niet helemaal goed meer van de originele.”