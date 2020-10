Naamgenoot van Mark Rutte krijgt nog steeds mailtjes voor de premier: 'Soms waren het er honderden per week'

Hij is zijn naamgenoot en ze dragen allebei een bril, maar daar houdt de vergelijking zo ongeveer wel op. Mark Rutte uit Callantsoog heeft weinig gemeen met Mark Rutte uit Den Haag die al tien jaar premier is. Toch wordt de aannemer uit Callantsoog met enige regelmaat benaderd door iemand die eigenlijk op zoek is naar de premier.

Als je een grap met iemand wilt uithalen is het natuurlijk ook makkelijk om het nummer van de aannemer te geven met de mededeling “Hier heb je het mobiele nummer van Mark Rutte”. Daar is dan ook geen woord aan gelogen.

‘Honderden mailtjes per week’

“Mensen vinden dat grappig”, aldus de aannemer. “Dan kunnen ze Mark Rutte bellen, of Mark Rutte wegdrukken op hun mobiel”. De aannemer ziet er de grap wel van in. Net als de mailtjes die hij ontvangt. “Nu gebeurt het niet meer zo vaak, maar in het begin waren het er echt veel, wel driehonderd per week. Allemaal van vrouwen die graag iets wilden afspreken met Mark Rutte.” Maar die kwamen steevast terecht bij de secretaresse van de aannemer. “En dat is mijn vrouw, haha.”

Nu is het een stuk minder geworden zegt hij. “Ja, er is natuurlijk heel veel aandacht voor Mark Rutte en daarin komt ook regelmatig naar voren dat hij niet op zoek is naar een vrouw. Dus misschien is het daardoor wel rustiger. Zo af en toe krijg ik nog een mailtje met een verzoek om af te spreken voor een kop koffie of iets dergelijks. Maar daar reageer ik niet op. Dat bericht is ook eigenlijk voor iemand anders bedoeld, dus daarom verwijder ik het gewoon.”