Na noodoproep laten meer mensen zich op corona testen

Na een noodoproep van de gezondheidsdiensten vorige week laten meer mensen zich testen op het coronavirus. Het aantal uitgevoerde tests leek fors te dalen, maar in de loop van vorige week kwam een herstel en daardoor kwam de afname vrijwel tot stilstand.

De overkoepelende organisatie GGD GHOR Nederland had vorige week maandag alarm geslagen. Op maandag 3 augustus stonden minder dan 8000 testafspraken gepland, terwijl de maandag ervoor bijna 19.000 mensen waren getest. Op de eerste zaterdag en zondag van augustus waren ook veel minder mensen getest dan in het weekend ervoor.

Bijna 99.000 tests in 6 dagen

Uiteindelijk zijn in de hele vorige week, van 3 tot en met 9 augustus, net geen 99.000 coronatests uitgevoerd. Dat is maar iets minder dan de bijna 102.000 tests van de week ervoor.

GGD GHOR Nederland weet niet of het herstel komt door de noodoproep, door de coronacijfers waar het RIVM een dag later mee kwam of door de persconferentie van premier Rutte en zorgminister Hugo de Jonge donderdag.

ANP