Mysterieuze 'verdwijning' in Veendam: 'Mocht u een jongetje van 7 jaar missen, dan horen we dat graag'

De mogelijke verdwijning van een 7-jarig jongetje in het Groningse Veendam is voor de politie ‘nog één groot raadsel’.

Een woordvoerder zegt tegen Hart van Nederland dat een grote zoekactie zondagavond niets heeft opgeleverd. Ondertussen is er bij de politie ook nog geen melding binnengekomen van een vermissing.

‘Het klinkt een beetje raar…’

Rond 21.45 uur gisteravond doet de politie een oproep via Burgernet. “We hebben uw hulp even nodig in verband met een beetje een vreemde situatie”, begint de agent het spraakbericht.

Bij de politie heeft zich iemand gemeld die een ‘jochie’ van zeven jaar had zien lopen. Als de getuige het jongetje aanspreekt, verdwijnt hij in de bosschages, zo is het verhaal.

VEENDAM: VEENDAM – zondag 27 december 2020 21:45 https://t.co/m7NgjOi0SH — Burgernet Groningen (@Burgernet_GR) December 27, 2020

“We zijn naarstig op zoek naar dat jochie, maar we hebben nog geen melding gehad dat er een jongetje vermist is”, meldt de politieagent via Burgernet. Hij sluit af met een oproep: “Het klinkt een beetje raar, maar mocht u een jongetje van 7 jaar missen, dan horen we dat graag.”

Grote zoekactie

Omdat het verhaal van de getuige zo betrouwbaar klinkt, start de politie een grote zoekactie. “We hebben alles ingezet gisteren”, vertelt politiewoordvoerder Anthony Hogeveen.

“De ME heeft meegezocht, een waterteam, een helikopter met warmtebeeldcamera en er waren ook speurhonden bij.” Ook buurtbewoners komen spontaan in actie en zoeken mee. Maar zowel de politie als de bewoners vinden niets.

In de nacht wordt de grote zoekactie gestopt, maar er blijven wel agenten in Veendam. Ook is er nog steeds vermissing gemeld. De politie verwacht vandaag niet opnieuw een soortgelijke grote zoekactie te houden. “Als er geen melding is gedaan van een vermissing en er zijn geen aanknopingspunten, dan houdt het voor ons ook op.”

‘Betrouwbare melding’

Twijfels over de betrouwbaarheid van de melding over het jongetje zijn er in elk geval niet bij de politie. “Het is niet zo dat diegene dit in een vlaag van verstandsverbijstering heeft gezegd. De getuige heeft het jongetje goed genoeg gezien om een goede omschrijving te kunnen geven.”

Vandaag komt het vooralsnog dus niet nog een keer tot een grote zoekactie van de politie, maar agenten houden wel een vinger aan de pols in Veendam. “We blijven het wel in de gaten houden en zijn daar aanwezig”, vertelt de woordvoerder. Tot die tijd is de mogelijke vermissing ook voor de politie ‘één groot raadsel’, zo zegt de woordvoerder.

Beeld: Persbureau Meter