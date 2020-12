Mysterieuze duivensterfte in Lelystad duurt voort, worden de vogels vergiftigd?

Lelystad is al weken in de ban van mysterieuze duivensterfte. De afgelopen tijd zijn op verschillende plekken in het centrum van de stad dode duiven gevonden. Ruim 130 in totaal inmiddels al. Stichting Dierennoodhulp Flevoland tast vooralsnog in het duister over de oorzaak. Ze vrezen voor een duivenhater die de beestjes met opzet vergiftigt.

Een aantal van de dode duiven wordt momenteel onderzocht bij Wageningen University & Research in Lelystad (WUR). Stichting Dierennoodhulp Flevoland vreest ondertussen het ergste. “We hebben zelf natuurlijk wel een vermoeden”, vertelt een woordvoerder. “Het is ons opgevallen dat de duiven vrijwel allemaal een soort roze uitgeslagen graankorrels in de krop van hun lichaam hadden, terwijl de beestjes verder over het algemeen in goede gezondheid leken.”

Zeventig dode duiven

Rondom het Agora Theater lagen donderdag zeventig dode vogels, elders in het stadshart nog eens zeven. Ook op het dak van een parkeergarage liggen lichamen. Daarmee zijn er sinds vorige week al zeker 130 dode duiven gevonden door medewerkers van de gemeente. “Het kan natuurlijk een agressief virus zijn”, stelt Van de Waal. “Of een ongeluk, dat iemand met goede bedoelingen landbouwgraan voert, met giftige stoffen. Maar we kunnen ook niet uitsluiten dat hier een duivenhater actief is. In ieder geval moet het gauw stoppen, want ook katten en honden lopen misschien wel gevaar door de graankorrels.”