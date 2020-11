De musea mogen weer open en in Friesland staan ze te springen om bezoekers

Na twee weken sluiting mogen vandaag theaters, pretparken en ook musea weer open. In Friesland zijn ze daar maar wat blij mee, want het zal deze winter extra rustig worden zonder toeristen. Dus daarom roepen ze alle Friezen op: kom naar het museum, en reserveer alvast je ticket!

Landelijk zijn musea door de tweede lockdown al 3,5 miljoen euro misgelopen. En in Friesland merken ze dat goed. “Friese musea verwelkomen normaliter veel bezoekers van buiten de provincie. Maar nu het advies geldt om zo min mogelijk te reizen, ontbreken zij. Hierdoor dreigt een teleurstellend einde van een toch al dramatisch museumjaar” zegt de Friese Museumfederatie. Maar de hoop is nu gevestigd op de Friezen zelf. Daarom doet de federatie een oproep.

Planetarium

“Ieder museum in Friesland heeft zijn dorps-, stads- en streekgenoten nu meer dan ooit nodig. En helpen is heel simpel – en nog leuk ook; kom naar het museum!” klinkt die oproep. Directeur Adrie Warmenhoven van het Eise Eisinga Planetarium in Franeker ondersteunt die van harte. Zijn museum mocht vanochtend om 10.00 uur de deuren weer openen. Hij is blij met de gasten die nu al een kaartje gekocht hebben.

Het museum werkt, net als andere musea, met een online reserveringssysteem en tijdsloten. Per tijdslot mogen er in het geval van het planetarium 16 bezoekers naar binnen. “Een museum bezoeken kan veilig en verantwoord. Al sinds de sluiting in het voorjaar zijn Friese musea coronaproof. Dus zelfs wanneer alle Friezen gehoor geven aan deze oproep, hoeft u niet te vrezen voor drukte” aldus de museumfederatie.

Landelijk

Ook Mirjam Moll van de Museumvereniging, de landelijke belangenvereniging voor musea, sluit zich bij de Friezen aan. De organisatie geeft de Museumkaart uit en heeft een soortgelijke oproep gedaan. “We moedigen iedereen aan om in de eigen regio naar een museum te gaan.” De cijfers over de misgelopen inkomsten komen dan ook bij de Museumvereniging vandaan. De 3,5 miljoen die de musea mislopen tijdens de tweede lockdown is zelfs na aftrek van de verschillende steunpakketten vanuit de overheid.

