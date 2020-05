Muggenpiek al begin juni verwacht vanwege aanhoudende warmte

Aanhoudende warmte en veel meldingen die nu al binnenkomen: alles wijst erop dat er begin juni een muggenpiek aankomt. Dat is opvallend vroeg in het jaar.

“Het is een bijzonder jaar”, zegt bioloog Arnold van Vliet van Wageningen University. “We stevenen af op het vierde warmste jaar ooit.” En dat heeft grote gevolgen voor de ontwikkeling van de mug in ons land.

Warmer, dus muggenpiek

“Een hoge temperatuur betekent dat insecten zich sneller ontwikkelen. Ze komen eerder uit de winterrust, gaan eerder eitjes leggen en hebben eerder bloed nodig om die eitjes te kunnen leggen”, aldus Van Vliet.

Hij beheert de website muggenradar.nl en zag daar de afgelopen dagen veel meldingen binnenkomen van mensen die last hebben van de vliegende insecten.

Waar muggen niet zo van houden is droogte. “Dat kan de mug wel parten gaan spelen. Larven kunnen alleen uitgroeien tot volwassen muggen als ze lang in water blijven staan. Met deze temperaturen duurt dat ongeveer vier weken.”

Gevaarlijke muggen

De stijgende temperaturen die komen met de opwarming van de aarde, zouden wel eens kunnen beteken Nederland in de toekomst vaker te maken krijgt met muggenoverlast.

Muggen die in Nederland voorkomen, met name de huissteekmug, zijn niet gevaarlijk voor mensen. Maar de stijgende temperaturen baren experts wel een beetje zorgen. “We kijken met zorg naar het zuiden van Europa. Daar wordt door muggen het westnijlvirus overgebracht en daar komt ook de tijgermug voor.” Ook die mug kan ziektes overdragen, bovendien kan een beet van de tijgermug behoorlijk pijnlijk zijn.

“De opwarming van de aarde beïnvloedt op allerlei manieren de ontwikkeling van muggen en muggensoorten”, aldus Van Vliet. “Daarom zijn dit soort jaren heel interessant als experiment. Hoe reageren muggen op deze weersomstandigheden?”

Dit kun je doen tegen de muggen

Naast de gebruikelijke maatregelen als een klamboe om je bed en muggenspray gebruiken, kun je de beestjes ook bij de bron aanpakken. Nederlandse tuinen bieden volgens Van Vliet namelijk ideale omstandigheden voor huissteekmuggen.

“De huissteekmug profiteert van broedplaatsen die wij creëren. Denk aan plantenbakken, afvalemmers, platte daken; alles waar voor langere tijd een plas water op of in kan staan.”

Wil je de muggen dus weghouden bij je huis? Loop alle bakjes water rondom je huis langs en leeg ze. Van Vliet: “Je doorbreekt dan de cyclus van de mug, waardoor de larven geen volwassen muggen kunnen worden.”

Een vroege muggenpiek in juni betekent overigens niet per se dat er komende zomer veel meer muggen zijn dan normaal. Daarover is nog niet veel te voorspellen, stelt Van Vliet. Wel is duidelijk dat een droge zomer de huissteekmuggen een halt kan toeroepen.