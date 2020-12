Moustafa laat droom verstandelijk beperkte Yvette uitkomen

Personal coach Moustafa Makhlouf valt in de categorie: niet denken, maar doen! Hij zet zich regelmatig in voor mensen met een beperking omdat hij “erop kickt” om mensen een glimlach te bezorgen. Dat is bij Yvette, die het syndroom van Down heeft, dubbel en dwars gelukt.

De moeder van het meisje kent Moustafa van zijn werkzaamheden in de sportschool én van zijn goede daden. “Ik werk ook veel met mensen met een beperking, zichtbaar én onzichtbaar”, vertelt hij aan Hart van Nederland. Zo heeft hij een marathon gelopen met iemand die dat graag wilde maar dat niet kon wegens een visuele beperking, en helpt hij alleenstaande moeders aan zaken die ze nodig hebben, zoals kinderkleertjes.

Ook Yvette had wat hulp nodig en haar moeder vond Moustafa daarvoor de aangewezen persoon. “Ze moest een beetje afvallen, is ook wat angstig en met traplopen heeft ze moeite haar evenwicht te bewaren, dus haar moeder vroeg me haar te helpen om dat te verbeteren.”

Hart in actie

Maar daar bleef het bepaald niet bij. Tussen de werkzaamheden door trapt Moustafa ook vaak lol met zijn cliënten en toen hij Yvette naar haar wensen vroeg, zei ze dat ze nog nooit had gefietst en dat zo graag een keer zou willen doen. “Hoe moeilijk is het nou om een meisje te laten fietsen?”, dacht Moustafa. “Meteen gas, hart in actie!”

Hij kent een hoop mensen, onder wie iemand met een fietsenwinkel, en mocht van die persoon een tandem lenen. Samen met Yvette fietste Moustafa – voorzichtig – de lanen op en de paden in en het meisje vond het heerlijk. Het volgende plan: een éigen tandem voor Yvette!

Dolblij

Moustafa zette een crowdfundactie op en binnen drie weken stond Yvette’s spiksplinternieuwe tandem buiten op haar te wachten. Yvette is dolblij met haar fiets en verheugt zich er enorm op om met Moustafa of met wie er dan ook met haar mee wil, fietstochtjes te maken.

“Prachtig,” vindt Moustafa. “Als ik eraan denk, moet ik lachen. Ik wil mensen graag laten zien dat het anders kan.” Dat is hem ook nu weer dubbel en dwars gelukt.