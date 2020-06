Mountainbiker Frits (61) ligt met dwarslaesie op intensive care na 'aanslag met boomstam'

De 61-jarige Frits van de Voort uit Amsterdam raakte zwaargewond nadat hij tijdens het mountainbiken in het Amsterdamse Bos over een boomstam gelanceerd werd die dwars over het fietspad lag. Het slachtoffer ligt nu met een dwarslaesie op de ic en vecht voor zijn leven.

Frits is een ervaren mountainbiker en kent het bosgebied goed. De familie vermoedt dan ook dat de oude boomstam daar met opzet is neergelegd.

‘We gaan door een hel’

De 24-jarige zoon van Frits, Fabian, gaat door een hel. ”Het is een hele zware tijd, niet alleen voor mij maar voor de hele familie. Mijn vader ligt nog op de ic het ziet er niet goed uit”, zegt Fabian tegen Hart van Nederland. De familie van Frits wil graag weten wie dit op zijn/haar geweten heeft. ”Diegene moet weten wat hij/zij heeft aangericht. Niet alleen ligt mijn vader nu in het ziekenhuis maar door de actie heeft diegene ook mijn familie verwoest”, verklaart hij.

Fabian is er van overtuigd dat de boomstam daar opzettelijk is neergelegd. ”Een kwartier geleden lag hij daar niet namelijk, toen reed mijn vader er ook. Die boomstam kan onmogelijk door een windvlaag daar zijn gekomen of een hond. iemand heeft het daar geplaatst. We willen dat deze persoon bewust is van wat hij heeft aangericht”, aldus de zoon.

Dagelijks rondje

Het ongeval gebeurde op 29 mei rond 12.45 uur bij de Hazenheuvel in het Amsterdamse Bos. Volgens Joris Jan Menken, de zwager van het slachtoffer, maakt Frits dagelijks een rondje op de fiets in het Amsterdamse Bos. ”Hij had die ochtend gefietst en ‘s middags maakte hij alleen datzelfde rondje, maar opeens lag er een boomstam op het zelfde pad”, vertelt Joris Jan. ”Hij is daar keihard vanaf gelanceerd en kwam met zijn hoofd op de grond terecht.”

Volgens zijn zwager heeft Frits alleen in zijn arm gevoel. ”De artsen kunnen niets zeggen over hoe het verder zal gaan. Het is nog heel onzeker hoe het verloop zal zijn.”

‘Aanslag’

De vrouw en zoon van Frits hebben aangifte gedaan. De familie van Frits wil dat er een onderzoek komt van de politie.

Dadersporen heeft de politie niet, maar in de buurt van het ongeluk werd wel wat opvallends opgemerkt. Naast het fietspad is een trap met boomstammen, maar daar ontbreekt er een van. ”Dat moet zijn weggehaald en op het fietspad geplaatst zijn. Het is gewoon een aanslag, een bizarre situatie.”

Getuigenoproep

De politie bevestigt dat er aangifte is gedaan en neem de zaak hoog op. ”Het onderzoek is in volle gang. We zijn bezig met een passantenonderzoek en doen een getuigenoproep.” De politie weet nog niet of het een noodlottig ongeval is of dat er opzet in het spel is.