Een kind is vrijdagmiddag in het Zeeuwse Oost-Souburg aangereden door een motorrijder. Die ging er vervolgens vandoor en was enige tijd spoorloos, de “jongeman” heeft zich inmiddels gemeld bij de politie.

Het slachtoffer reed op een fietsje op de Oosterscheldestraat toen het ongeluk gebeurde. De hulpdiensten rukten met meerdere eenheden uit. Het kind werd met onbekende verwondingen met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht.

De politie doet onderzoek naar het ongeluk en heeft daarbij meerdere getuigen gehoord. Enkele uren later meldde de motorrijder zich alsnog bij het bureau, meldt de politie vrijdagavond. “De jongeman zal worden aangehouden en verhoord.”

Beeld: Provicom