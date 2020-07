Motorrijder overleden bij frontale botsing op N247 bij Broek in Waterland

Bij een frontale botsing in de nacht van dinsdag op woensdag op de N247 bij Broek in Waterland is een motorrijder overleden. Dat schrijft NH Nieuws.

Het is gissen naar de toedracht van het ongeluk. Volgens NH kwam de motorrijder mogelijk terecht op de verkeerde weghelft, waarna hij tegen een tegemoetkomende auto knalde. De klap was zo hard, dat de auto spinde en in de berm terechtkwam. De motorrijder kwam in het water terecht en overleed.

Uit water gehaald en gereanimeerd

De motorrijder is door passanten uit het water gehaald en gereanimeerd tot hulpdiensten arriveerden. De bestuurster van de auto is met zware verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht.

De politie onderzoekt nog hoe het ongeval heeft kunnen gebeuren.

Beeld: HFV Photo Services