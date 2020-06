Motorrijder botst op busje op A15 en overlijdt

Op de A15 bij Ridderkerk is woensdagochtend een motor op een busje gebotst. Daarbij is de motorrijder om het leven gekomen.

Het ongeluk gebeurde nadat een auto en een vrachtwagen op de snelweg op elkaar botsten. De bestuurder van een busje moest daarop vol op de rem trappen. Een motorrijder die achter het busje reed, kon niet meer uitwijken en botste op zijn voorligger.

Reanimatie door de toegesnelde hulpdiensten mocht niet meer baten, het slachtoffer overleed ter plaatse. Bij het ongeluk raakte verder niemand anders gewond. Vanwege het ongeluk is de A15 in de richting Europoort dicht bij Rotterdam-IJsselmonde. Verkeer kan omrijden via de Van Brienenoordbrug.

Motorrijder dood in Zeeland

Het is het tweede dodelijke ongeluk met motorrijder binnen een dag. Dinsdagavond kwam in Kats een 21-jarige man uit Kloetinge om het leven bij een botsing met een bestelbusje. Het ongeluk gebeurde rond 20.30 uur op de N256 bij het Zeeuwse dorp.

Toen de hulpdiensten aankwamen, was het slachtoffer al overleden. De 44-jarige bestuurder uit Nieuwerkerk is aangehouden. Uit een blaastest bleek dat hij ruim twee keer zoveel had gedronken dan is toegestaan. De man zit vast en wordt woensdag verhoord.

Tekst: ANP

Beeld: Politie