Motorrijder komt om bij frontale botsing met auto in Gelderse Asperen

Bij een frontale botsing tussen een auto en een motor in het Gelderse Asperen is de bestuurder van de motor om het leven gekomen. Het ongeval vond rond 14.00 uur plaats op de provinciale weg N848.

Door de frontale klap kwam de auto tot stilstaand tegen een lantaarn op een vluchtheuvel.

De weg is in beide richtingen afgezet. De oorzaak en toedracht van het ongeval worden momenteel onderzocht.

T.h.v. de Nieuwe Zuiderlingedijk in Asperen heeft een ongeval plaatsgevonden waarbij één persoon is overleden. Meer informatie is nog niet bekend. De weg wordt afgezet en onder andere de VOA gaat onderzoek doen. Eventuele updates komen via dit kanaal. ^JS

