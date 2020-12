Wie heeft de mooist verlichte kerststraat van Nederland? Doe mee aan de verkiezing!

In deze donkere dagen waarin we minder mogen dan normaal, willen Nederlanders het toch een beetje gezellig maken. En dat doen we massaler dan ooit met kerstverlichting in de straat. Welke straat heeft de leukste, mooiste kerstversiering? Doe mee aan de verkiezing voor ‘mooist verlichte kerststraat van Nederland’!

Alle winkels zien hun kerstverlichtingen de deur uit vliegen en premier Rutte noemde het meteen tijdens de persconferentie: “Het laat zien hoe extra belangrijk kerst dit jaar voor ons is.” Het versieren van straten in kerstsfeer is inmiddels niet meer weg te denken uit Nederland, dus laat ons zien hoe het er bij jou uitziet!

Wat moet je doen

Stuur een mail naar hart@sbs.nl met daarin een korte tekst over jouw kerststraat.

Voeg een video toe, in de breedte (horizontaal) gefilmd, en tussen de 30 en 60 seconden lang zodat je een goed beeld krijgt van de versieringen.

Zet contactgegevens erbij: een telefoonnummer en een adres.

De mogelijkheid om je straat in te sturen kan nog tot en met 22 december dus zorg dat je op tijd jouw video instuurt!

Daarna maakt Hart van Nederland een selectie van vijf genomineerden op basis van gezelligheid en creativiteit, en kan iedereen op 24 december stemmen op zijn of haar favoriet.

Met het sturen van beeldmateriaal stem je ermee in dat we deze op onze website en in onze tv-uitzending kunnen laten zien.

Foto: ANP