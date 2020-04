Het pand in Amsterdam waar de veelbesproken mondkapjeszaak was gevestigd, staat weer leeg.

Ondernemer Hank Sweep had daar eerst een ijswinkel, maar omdat hij door de coronacrisis de tent moest sluiten, besloot hij in plaats van ijs mondkapjes te gaan verkopen om zo alsnog de huur van 4000 euro op te kunnen hoesten.

Zijn handel in de kapjes – 9 euro per stuk, drie voor 25 euro – kwam hem op veel kritiek te staan. Hank was zich van geen kwaad bewust, zo zei hij eerder tegen Hart van Nederland.

Sterker nog: “misschien is dit wel een eyeopener”, aldus de ondernemer. “Als er schaarste is en wij zouden de laatste mondkapjes hier verkopen, dan is het een heel ander verhaal. Maar er is helemaal geen schaarste. Het is gewoon heel duur. Dus dan is het de vraag of de overheid het ervoor over heeft, om het zorgpersoneel te beschermen. Want onze importeur kan dus binnen 10 werkdagen zoveel bestellen als hij zelf wil.”

We hebben de ondernemer laten weten dat de mondkapjes niet aan de eisen voldeden, en hem gevraagd de overtreding te beëindigen. Hierop heeft hij de verkoop gestaakt en de mondkapjes uit de winkel verwijderd. — NVWA (@_NVWA) April 29, 2020

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit stak echter een stokje voor de verkoop. “We hebben de ondernemer laten weten dat de mondkapjes niet aan de eisen voldeden, en hem gevraagd de overtreding te beëindigen. Hierop heeft hij de verkoop gestaakt en de mondkapjes uit de winkel verwijderd.”

Het pand staat nu te huur.