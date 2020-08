Blijft mondkapjesplicht in Amsterdam en Rotterdam bestaan?

Sinds begin augustus is het op sommige drukke plekken in Amsterdam en Rotterdam verplicht een mondkapje te dragen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Of dat langer zo blijft, wordt vrijdag duidelijk.

In Amsterdam geldt de verplichting onder meer in het Wallengebied, de Kalverstraat en op de Albert Cuypmarkt. In Rotterdam geldt het in delen van het centrum zoals de Meent en de Lijnbaan, op de markten van de Binnenrotte, Grote Visserijstraat en Afrikaandermarkt en in de winkelcentra Zuidplein en Alexandrium. Mensen die op die aangewezen plekken geen mondkapje dragen, lopen kans op een boete van 95 euro.

Gebrek aan handhaving

De mondkapjesplicht leidt tot weerstand bij onder meer ondernemers. Uit ondervragingen door onderzoeksbureau Q&A, dat ruim 5000 mensen ondervroeg over dit onderwerp, kwam naar voren dat meer dan twee derde van de consumenten verwachtten minder vaak te gaan shoppen in de betreffende winkelgebieden.

Het feit dat niet de landelijke maar de lokale overheid beslist hoe en waar mondkapjes verplicht zijn, waardoor er onduidelijkheid is over waar het precies verplicht is, veroorzaakt ergernis. Ook (het gebrek aan) handhaving leidt tot ontevredenheid.

