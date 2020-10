Mogelijk explosief gevonden in Breda, omgeving afgezet

In de nacht van maandag op dinsdag is in Breda een mogelijk explosief op straat gevonden. Het lijkt om een handgranaat te gaan.

Rond 1.45 uur kwam de melding binnen: er was een verdacht projectiel gevonden op de Baliëndijk, in het noorden van de Brabantse stad. Agenten ter plaatse zetten de omgeving af voor verder onderzoek.

Omdat het mogelijk om een explosief gaat, is de explosievenopruimingsdienst opgeroepen. Buurtbewoners hebben te horen gekregen dat ze vooralsnog niet geëvacueerd hoeven te worden.

Beeld: SQ Vision