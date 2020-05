Er lijkt een verband te zijn tussen twee schietpartijen in de Rotterdamse wijk Spangen deze week. De daders hebben het waarschijnlijk op dezelfde persoon gemunt.

Zondagochtend vroeg werd een winkelpand aan de Mathenesserdijk beschoten. Het pand werd doorzeefd met kogels, in de ruit zaten meerdere grote kogelgaten. Eerder in de week was het raak in de wijk: bewoners van de Potgieterstraat werden in de nacht van woensdag op donderdag opgeschrikt door meerdere schoten.

Ingeschreven op adres

Mensen uit de wijk vertelden zondagochtend na de beschieting aan Hart van Nederland dat de eigenaar zou wonen in het huis waar eerder in de week schoten werden gehoord. Uit onderzoek van Hart van Nederland blijkt dat het bedrijf inderdaad op naam staat van iemand op het adres in de Potgieterstraat waar geschoten zou zijn.

Volgens buurtbewoners zou de jonge eigenaar betrokken zijn geweest bij zogenoemde ripdeals, waarbij criminelen een transactie doen en de één vervolgens wordt beroofd door de ander. Hij zou hierdoor in de problemen zijn gekomen. De eigenaar zegt zich van geen kwaad bewust te zijn. “Ik heb geen conflicten.”

‘Dit is zwaar geschut’

Toch werd er zondagochtend met grof geschut geschoten, vertelt een buurman. “Ik zat ineens rechtop in bed, want ik hoorde BAM BAM BAM.” Het waren flinke schoten achter elkaar. “Ik dacht: dit is geen pistool, dit is zwaar geschut.”

In het winkelpand zit een pakketdienst die goederen verscheept naar het Caraïbisch gebied. Volgens de buurman zit het bedrijf er al meerdere jaren. “Zolang als dat ik hier woon.” Hij ziet altijd veel bedrijvigheid. “Het zijn aardige mensen, er is nooit eerder een incident geweest.”

De eigenaar zegt zich bedreigd te voelen. “Ik ben een vriendelijk man en heb goed contact met mijn buren. Ik durf nu niet naar mijn winkel toe te gaan.” De politie is een onderzoek gestart naar de beschieting en een mogelijk verband met de eerdere schietpartij in Spangen.