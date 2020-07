Groot deel van moeders heeft slechter zelfbeeld na geboorte kind

Ruim 40 procent van de moeders in Nederland zegt dat hun zelfbeeld is verslechterd sinds de geboorte van hun kind. Dat blijkt uit een enquête van LINDA. waaraan ruim 6000 moeders hebben meegedaan.

In totaal vulden bijna 13.000 vrouwen de vragenlijst in, waarbij onderzocht werd hoe blij lezers zijn met hun uiterlijk. Leeftijd speelt een grote rol op dit vlak: onder de jonge moeders (18-30 jaar) denkt 60 procent slechter over zichzelf dan voor ze kinderen kregen. Bij 30-plus-moeders daalt dat negatieve gevoel naar 39 procent.

‘Hoe ouder hoe stabieler’

Van de jonge moeders antwoordt 11 procent dat hun zelfbeeld zelfs ‘enorm is verslechterd’ sinds ze moeder zijn geworden. Van de 30-plussers geeft 6 procent dit antwoord.

Voor moeders en hun zelfbeeld geldt: hoe ouder hoe stabieler. Van de 30-plusmoeders zegt 33 procent dat ze hetzelfde over zichzelf denkt sinds ze een kind kreeg. Bij jonge moeders geeft 17 procent aan dat hun zelfbeeld onveranderd is gebleven.

Beter zelfbeeld

Toch zijn er ook moeders die juist positiever over zichzelf denken sinds ze een kind hebben gekregen. Zo’n 25 procent van de ruim 6000 moeders heeft een beter zelfbeeld.

Van alle vrouwelijke respondenten, dus ook niet-moeders, is 55 procent trots op haar uiterlijk. Hierbij speelt leeftijd nauwelijks een rol: 58 procent van de vrouwen tussen de 18 en 30 jaar is trots op haar uiterlijk, tegenover 55 procent van de 30-plussers.

Verder voelt 33 procent van de vrouwen zich beter door de ‘bodypositivity-beweging’. Voor 63 procent van de respondenten heeft dit geen invloed.

Om een statement te maken poseert Linda de Mol in bikini op de cover van het nieuwe nummer. ”Ik ben absoluut niet strakker of slanker geshopt”, benadrukt ze in het artikel.

