Grote zorgen om vermiste Evelien en Jaylano Noah (3) uit Heerenveen

Sinds donderdag worden de 31-jarige Evelien Kingma uit Heerenveen en haar driejarige zoontje Jaylano Noah vermist. De politie maakt zich grote zorgen over zowel kind als moeder.

“Donderdagochtend had Evelien een afspraak waar ze niet is komen opdagen. Later die ochtend vonden we bij een tankstation de auto waarvan we bijna 100% zeker weten dat ze daar gebruik van heeft gemaakt. We maken ons grote zorgen over het welzijn van moeder en kind, vandaar dat we de hulp vragen van mensen die iets hebben gezien of meer weten”, aldus een woordvoerder van de politie.

De auto die Evelien mogelijk gebruikte, is bij een tankstation aan de A28 tussen Hoogeveen en Meppel teruggevonden. Mensen die mogelijk meer weten over deze missing kunnen zich melden via 0800-6070.