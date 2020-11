'Sarah' houdt 's nachts de wacht om nieuwste Playstation te scoren voor zoon

De Playstation 5 is donderdag voor het eerst in Nederland te krijgen en dat zorgt voor bijzondere taferelen. Zo reed de politie donderdagochtend om 02:00 uur langs een speelgoedwinkel in Koog aan de Zaan, toen ze een ‘Sarah’ – een pop die symbool staat voor de vijftigste verjaardag van een vrouw – in een stoel zagen zitten. ‘Sarah’ bleek echter geen pop, maar een liefhebbende moeder.

Agenten inspecteerden ‘Sarah’ nader en toen bleek dat de pop een hartslag had. “De vrouw gaf aan vanaf gisteren 18:00 uur in wisseldiensten met haar zoon voor de deur te zitten, om vandaag om 09:00 uur de Playstation 5 als eerst te kunnen kopen.” Vertederend, vond de politie, “Hoe lief is dat?!”.

Uitverkocht

Het is te hopen dat ‘Sarah’ en haar zoon niet voor niets vijftien uur lang op een klapstoel in de kou hebben gezeten, want gamers die niet op voorhand een bestelling hebben geplaatst vissen massaal achter het net. De spelcomputer was binnen no time uitverkocht, zowel in de winkels als online.

Lees ook: Gehandicapte Juda kan eindelijk weer FIFA spelen dankzij speciale controller

Bij webwinkels Bol.com en MediaMarkt waren de gameconsoles in de voorverkoop binnen enkele minuten al uitverkocht. Volgens bol.com gaat het om enkele duizenden spelcomputers. Beide (online) winkels verwachten dit jaar nog wel een nieuwe voorraad binnen te krijgen.