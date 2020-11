Moeder ernstig mishandelde jongen doet dringende oproep: 'Doe aangifte, het heeft zin!'

Het moet de nachtmerrie zijn van elke ouder: je vijftienjarige zoon wordt op een zomeravond in augustus in Berkel-Enschot uit het niets door drie jongens van zijn fiets getrokken en in elkaar geslagen. Om niets. Rianne Bevers maakte het mee. Er werden drie verdachten aangehouden en afgelopen vrijdag stonden ze voor de rechter.

“Ik vind het belangrijk om te laten weten dat er echt wat van afhangt,” stelt Rianne. “De straffen zijn best pittig. Ik wil potentiële daders laten weten: doe het niet!” De jongens kregen taakstraffen opgelegd tot honderd uur, moeten een schadevergoeding van 2000 euro betalen en moeten verplicht op cursus. Rianne: “We hadden er niet zoveel van verwacht. Maar voor deze minderjarige jongens zijn het behoorlijke straffen.”

Beelden van de mishandeling

Rianne weet zich de avond nog goed te herinneren. Haar zoon gaat met een vriendje op bezoek bij opa en oma. Op de terugweg naar Tilburg, zo tegen acht uur, fietsen ze een groepje jongens tegemoet. Uit het niets trekken zij Riannes zoon van zijn fiets en stompen hem in zijn gezicht. Vervolgens maken ze zich uit de voeten. In de rechtbank zag Rianne het filmpje van hoe het ging, want alles was opgenomen door camera’s die in de buurt hangen. “Dat filmpje was heel heftig om te zien. Je kon echt zien dat hij niets deed, dat er niets aan vooraf was gegaan.”

De zoon van Rianne wordt gevonden door langslopende joggers. Hij wordt ter plaatse door ambulancepersoneel geholpen aan zijn neus, die gebroken is en scheef staat. “Mijn zoon wil het liefst alles vergeten. Als je er iets over vraagt, geeft hij wel antwoord, maar er zit weinig emotie achter. Vorige week zei hij voor het eerst iets over pijn. Hij zei: die ene keer dat mijn neus werd rechtgezet, dat deed zoveel pijn, dat vergeet ik nooit meer. Uiteindelijk moest hij toch een spoedoperatie aan zijn gezicht ondergaan om de boel te redden.”

Haar zoon wilde niet naar de rechtbank, hij wilde de daders absoluut niet onder ogen komen. Rianne wel. “Ik heb gesproken met een van de jongens en ook met zijn ouders. Die waren er echt kapot van. Deze jongen zei dat er één aanstichter was en hij daar met die andere jongen in mee ging. Die twee toonden ook spijt. Ze zeiden sorry en vroegen hoe het met ons ging. Niet dat we er iets aan hebben, maar als ze niks zeggen, dan denk je helemaal van wat is dit voor iemand. Ik vond het prettig dat ze het deden. Ook stoer van ze.”

‘Doe aangifte!’

Rianne vindt het belangrijk dat haar verhaal wordt gehoord. De nasleep is heftig. Lichamelijk komt het wel goed met haar zoon, op hooguit een litteken in zijn gezicht na. Maar emotioneel heeft hij nog een lange weg te gaan. Als haar verhaal iemand ervan weerhoudt er zomaar op los te slaan, is haar missie geslaagd. Of als iemand toch aangifte van mishandeling durft te doen.

“Het is heel erg heftig. Als ik denk aan al die slachtoffers die angstig zijn of geen aangifte doen, dan zeg ik: het heeft wel zin!” stelt Rianne. “De politie heeft ons goed bijgestaan en een goed dossier overhandigd aan het Openbaar Ministerie. De rechter kon niet heen om behoorlijke straffen. Ik hoop dat dit een voorbeeld kan zijn van hoe het kan. Als dát een keer in het nieuws komt…”