Moeder van premier Mark Rutte overleden op 96-jarige leeftijd

De moeder van premier Mark Rutte is overleden. Ze is 96 jaar geworden en afgelopen vrijdag begraven in besloten kring.

Rutte’s moeder Mieke Rutte-Dilling overleed al op 13 mei, maar maandag werd dit pas bekend. De afgelopen weken werkte de premier gewoon door.

Hij laat weten in een statement: “Naast het grote verdriet en alle dierbare herinneringen overheerst bij mijn familie en mij ook een gevoel van dankbaarheid dat wij haar zo lang bij ons mochten hebben. Wij hebben inmiddels in familiekring afscheid van haar genomen en hopen dit grote gemis de komende tijd in alle rust met elkaar te kunnen verwerken.”

Corona

De premier is de afgelopen maanden druk met de coronacrisis. De maatregelen rondom het coronavirus betekenen dat ook op de uitvaart van Rutte’s moeder maximaal 30 personen aanwezig mochten zijn. Knuffelen en kussen om elkaar een hart onder de riem te steken is ook verboden.