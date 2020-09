Moeder ontvoerde Insiya na eis van 9 jaar: 'Ik wil alleen maar dat mijn kind thuiskomt'

De eis van 9 jaar cel tegen Shehzad H., die verdacht wordt van het ontvoeren van zijn toen 2-jarige dochter Insiya in 2016, vindt moeder Nadia terecht. “Maar het belangrijkste is dat ik mijn kind terug krijg.”

Tegen H. werd vandaag de maximale eis geëist. Hij was vandaag niet bij de zaak aanwezig. Ondanks verzoeken van het OM heeft India geweigerd H. aan Nederland uit te leveren. Insiya verblijft nog steeds in India.

Heel heftig

Moeder Nadia Rashid noemt de eis rechtvaardig. “Maar uiteindelijk gaat het er mij om dat ik Insiya terug krijg. Dat boven alles.” Nadia heeft tijdens de zitting ook gebruik gemaakt van haar spreekrecht. “Dat was heel heftig, omdat je je privéleven open moet gooien voor heel veel onbekende mensen.”

Daarnaast geeft Nadia aan dat ze maar ‘een fractie’ kon vertellen van wat ze daadwerkelijk heeft meegemaakt. “Het was ook heel moeilijk omdat ik begon met een citaat van Insiya: ‘Tot zo mama’. Dat grijpt je gelijk, want dat is het laatste wat ze tegen me heeft gezegd.”

Lees ook: OM eist 9 jaar tegen vader voor ontvoering Insiya

Skype-gesprek Insiya

De moeder van het ontvoerde meisje kijkt met gemengde gevoelens terug naar de zitting. “Enerzijds is er nu een soort hoofdstuk afgesloten, maar het verhaal loopt door.” Tijdens het spreekrecht heeft Nadia ook aangegeven dat de enige schadevergoeding die ze wil is dat de tijd teruggedraaid kan worden. “Ik weet dat het onderdeel is van ons rechtssysteem zo werkt: dat je je leed moet uitdrukken in geld, maar ik kan dat niet. Ik zou willen dat dit nooit was gebeurd.”

Het laatste contact dat Nadia had met haar dochter was in 2018 via Skype. “Zij heeft dat gesprek met heel veel angst afgesloten, omdat ze met mij had gesproken en dat mocht niet. Zij was dan ook heel bang dat ze hiervoor gestraft zou worden. Dat is echt intens verdrietig.”

Lees ook: Vader van ontvoerde Insiya krijgt ouderlijk gezag niet terug

‘Regering moet meer doen’

De volgende stap is volgens Nadia dat de regering zich meer in gaat spannen om Insiya naar Nederland te halen. “De rechter is duidelijk geweest: Insiya moet terug naar Nederland.” Nadia roept de regering dan ook op om meer te doen. “Haal haar terug. Zorg dat ze thuiskomt. Vier jaar lang wachten op de terugkeer van je eigen kind die met zoveel geweld is ontvoerd, is niet te bevatten.”

Toch is Nadia hoopvol. “Het vertrouwen dat ze terug zal komt overheerst, want heel veel mensen willen dat Insiya terug naar Nederland komt. Dit moet dus goed komen.”