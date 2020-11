Moeder die baby in Amsterdam doodde wordt psychisch onderzocht

De 30-jarige moeder die in augustus haar baby zou hebben gedood in haar woning in Amsterdam-Noord, wordt binnenkort psychisch onderzocht door een psycholoog en een psychiater.

Zij gaan bekijken of Chamira E. in een psychose verkeerde toen ze haar baby van nog geen maand oud, thuis aan de Hagenau om het leven bracht. Dat bleek woensdag tijdens een inleidende zitting op de rechtbank in Amsterdam.

Grof geweld

De officier van justitie verdenkt de vrouw van moord. E. zou haar baby in augustus met grof geweld hebben gedood. Daarna zou ze het babylichaam in een sporttas hebben gestopt en die in huis hebben verborgen.

Exacte doodsoorzaak nog onbekend

Het onderzoek van de politie is nog niet klaar, vertelde de officier van justitie. Zo is onder meer het pathologisch onderzoek nog niet afgerond. De exacte doodsoorzaak van de baby is nog niet bekend. Ook doet de politie nog digitaal onderzoek naar de telefoon en laptop van de moeder. Als alle onderzoeken klaar zijn, wordt ze nogmaals gehoord.

De moeder was zelf niet bij de zitting aanwezig. Ze kan zich volgens haar advocaat niets herinneren van de moord en zit in een psychiatrische afdeling van de penitentiaire inrichting in Zwolle, ver weg van haar familie. Op verzoek van haar advocaat is het OM bereid te onderzoeken of ze kan worden overgeplaatst naar Zaandam. Dat hangt af van de zorg en begeleiding die ze nodig heeft, aldus de officier.

E. stak dochter (7) met schaar

Naast moord op haar zoontje wordt de vrouw aangeklaagd voor ernstige mishandeling van haar 7-jarige dochter. De moeder heeft haar volgens het OM onder meer in een arm gestoken met een schaar. Dat zou zijn gebeurd in dezelfde periode dat de baby is vermoord. Deze oudste dochter werd in 2014 al eens gewurgd door haar psychotische moeder, wat ze toen ternauwernood overleefde. De moeder werd in 2015 ontslagen van rechtsvervolging. De rechtbank vond haar volledig ontoerekeningsvatbaar. Ze kreeg in de jaren daarna intensieve begeleiding.

‘Slachtoffer van haar psyche’

Haar advocaat Theo Schut noemde haar op de zitting “een slachtoffer van haar psyche”. Eind vorig jaar kwam E. in de problemen toen ze als ‘loopjongen’ voor vals geld werd gebruikt en opgepakt. Het tv-programma Opgelicht?! besteedde aandacht aan haar zaak, dit alles heeft haar volgens Schut van slag gebracht. Twee dagen voor de moord werd ze door de politierechter veroordeeld.

De volgende inleidende zitting is op 19 januari.

