'Modaal inkomen volgend jaar met 45 euro per maand omhoog, ook inkomen minima stijgt'

Mensen met een modaal inkomen gaan er volgend jaar maandelijks 45 euro op vooruit. Dat stelt loonadministreerder Visma Raet na een doorberekening van de plannen die in de begroting staan. Een modaal salaris is volgend jaar 2778 euro per maand.

Ook mensen die het minimumloon verdienen of twee keer modaal verdienen gaan erop vooruit. Minima krijgen er volgend jaar 25 euro per maand bij, wat een stijging van 2 procent betekent. Mensen die twee keer modaal verdienen houden netto 50 euro per maand meer over. Visma Raet heeft bij de berekening geen rekening gehouden met mogelijke stijgingen van de pensioenpremie.

Veel Nederlanders bang voor minder salaris

Eerder stelde Visma Raet na onderzoek dat 77 procent van de Nederlanders bang was dat het salaris zou dalen. Een flink deel verwachtte dat de coronacrisis daar de oorzaak van zou zijn.

