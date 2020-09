Miranda verloor haar been door ongeluk: 'Ik ben aan de dood ontsnapt'

“Ik wil niet zeuren, dus ik hou me vaak groot, meer er zijn dagen dat ik het niet meer zie zitten.” Aldus Miranda Licht uit Eindhoven, die slachtoffer is van een vreselijk ongeluk waarbij ze haar been verloor.

Op 6 januari 2018 fietst Miranda samen met haar man naar huis als ze wordt geraakt door een voorbij scheurende auto. De automobilist rijdt tientallen kilometers per uur te hard en stopt niet nadat hij Miranda heeft aangereden. Ook belt hij geen 112. Miranda raakt zwaargewond en moet onderweg naar het ziekenhuis worden beademd.

Afhankelijk van anderen

“Ik ben aan de dood ontsnapt en mijn hersenbeschadiging is bijgetrokken, dus naar omstandigheden gaat het goed,” vertelt Miranda aan Hart van Nederland. “Maar ik heb het vaak moeilijk. Ik ben mijn baan kwijtgeraakt, kan me moeilijk concentreren, heb elke dag pijn en kan niet langer dan tien minuten lopen, waardoor ik gebruik moet maken van een rolstoel.”

Vooral de afhankelijkheid van anderen vindt de Brabantse moeilijk. “Ik was altijd heel zelfstandig. Ik zorgde in mijn werk als wijkverpleegkundige zelf voor minder valide mensen en nu behoor ik tot die groep, dat vind ik heel moeilijk. Vroeger stond ik tijdens concerten vooraan te springen, nu zit ik op een aparte plek voor menen in een rolstoel.”

Woensdag vindt de strafzaak tegen de verdachte plaats, een 26-jarige man uit Helmond. Voor Miranda is het te confronterend om daarbij aanwezig te zijn. “De straffen in dit soort gevallen zijn vaak heel licht en ik heb het idee dat het de dader helemaal niet interesseert hoe het met mij gaat. Dat moeten zien en dan horen dat hij hooguit een jaar rijontzegging of iets dergelijks krijgt, vind ik heel pijnlijk en maakt me kwaad. Dat ga ik mezelf niet aandoen.”